Bruce Willis confiné avec son ex : pourquoi n'est-il pas avec sa femme ?

Cela n'aura échappé à personne : Bruce Willis est en confinement avec son ex-femme, Demi Moore, et leurs trois grandes filles. Curieusement, l'acteur américain a choisi de vivre cette période avec son ex plutôt qu'avec son épouse,Emma Heming. Le top model de 41 ans a confirmé ne pas être en confinement avec le reste de la famille. "Je vous aime et vous me manquez", a-t-elle écrit en commentaire sous la photo où ils portent tous les mêmes pyjamas assortis.

Privée de son mari, Emma Heming s'occupe seule de leurs deux filles : Mabel (8 ans) et Evelyn (5 ans). "Il n'y a pas beaucoup de gens à qui cette couleur va ! Vous êtes beaux", a commenté le mannequin, toujours sous la même photo. Lors de la diffusion de ce cliché, qui a fait grand bruit, PEOPLE Magazine citait une source qui confirmait que "les deux ex se sont réunis pour le confinement".

En tous cas, Bruce Willis semble véritablement apprécier ce temps passé avec Demi Moore et leurs trois filles, Rumer (31 ans), Scout (28 ans) et Tallulah (26 ans). L'acteur de Die Hard a même rasé le crâne de sa fille cadette, nouvelle coupe qu'elle a exposée lors d'une séance photo topless. Chant, grand tri dans leurs photos de famille... Les Bruce/Moore ont trouvé de quoi s'occuper durant le confinement.

Pour rappel, Demi Moore et Bruce Willis ont été mariés de 1987 à 2000. Le 22 mars 2009, l'acteur annonçait s'être marié avec Emma Heming, de 23 ans sa cadette.