Demi Moore : Rupture avec son charmant amoureux suisse, l'actrice célibataire à 60 ans

Atteint d'aphasie, le comédien avait en effet pu compter sur son ex-femme, dont il a divorcé en 2000 pour annoncer la fin de sa carrière. En mars dernier, Demi Moore avait d'ailleurs été la première à publier le communiqué qui expliquait qu'il ne pourrait plus tourner, rapidement suivie par leurs filles et Emma, la nouvelle femme de Bruce Willis qui partage sa vie depuis plus de dix ans désormais et avec qui il a deux autres filles plus jeunes (Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans).

Une famille unie autour de Bruce Willis, dans laquelle Daniel Humm n'a sans doute pas réussi à trouver sa place, puisqu'après avoir rencontré l'actrice au début de l'année, il n'a pu éviter la rupture, sans doute également liée à l'éloignement. En effet, le chef suisse passe beaucoup de temps à New York, loin de la Californie où vivent Demi Moore, son ex-mari et ses filles.

Demi Moore "va bien"

En tout cas, selon les sources du magazine People, l'actrice "irait bien" et se concentrerait sur l'essentiel : sa famille, ses filles et ses nombreux amis, qui la soutiennent. La semaine dernière, à l'occasion de son 60e anniversaire, elle avait notamment reçu de jolis messages de son ex, d'Emma Hemming et de ses filles, toujours derrière elle et qui commencent elle-même à se construire une carrière (l'aînée, Rumer, est elle-même comédienne).

Il faut dire que l'actrice enchaîne les déceptions amoureuses ces dernières années. Mariée avec Ashton Kutcher de 2005 à 2011, elle était ensuite tombée amoureuse de Vito Schnabel, un homme de 24 ans de moins qu'elle, avec qui l'histoire d'amour n'avait pas tenu non plus.