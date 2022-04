Bruce Willis victime d'aphasie : sa fille Rumer partage des photos bouleversantes

Le soir de la 94e cérémonie des Oscars, le 27 mars 2022, n'a pas été marqué que par la gifle incroyable que Will Smith a mis à Chris Rock. Le public du Dolby Theatre de Los Angeles a également assisté à de réjouissantes retrouvailles : celle du cast du film Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, vingt-sept ans plus tard. Hélas, quelqu'un manquait auprès d'Uma Thurman, Samuel L. Jackson et John Travolta : c'est Bruce Willis, qui incarnait Butch Coolidge dans cet incroyable puzzle cinématographique.

Et pour cause, on ne risque pas de voir Bruce Willis, ni sur la scène des Oscars, ni ailleurs ces prochains mois. Comme sa famille l'a annoncé dans un communiqué écrit à plusieurs mains, le comédien de 67 ans est obligé de mettre un terme à sa brillante carrière à cause de soucis de santé. L'acteur est victime d'une aphasie qui l'handicape d'un trouble du langage. Heureusement, l'acteur bénéficie du soutien de tous les membres de sa famille, dont sa fille Rumer, 33 ans, qu'il a eue avec Demi Moore en 1988.