Bruce Willis gravement malade : l'acteur met fin à sa carrière, terrible annonce de sa famille

Qui aurait pu s'attendre à ça ? Bruce Willis, immense acteur du cinéma d'action américain, se met à la retraite ! Le comédien arrête sa carrière à partir d'aujourd'hui, handicapé par une aphasie insoupçonnée de ses fans. Ce trouble du langage, qui peut empêcher de s'exprimer s'il est trop important, lui aurait été diagnostiqué après plusieurs "problèmes de santé", comme l'explique le message publié ce mercredi sur le compte Instagram de sa fille aînée, Rumer.

"Aux fans incroyables de Bruce, nous, la famille, nous voulions vous partager que notre bien aimé Bruce a subi quelques problèmes de santé ces derniers temps et qu'une aphasie lui a récemment été diagnostiquée, ce qui impacte ses fonctions cognitives. En raison de cela, c'est avec beaucoup de regret que nous vous annonçons qu'il se mettra désormais en retrait de sa carrière, qui comptait tellement pour lui", peut-on lire.

Un message signé de sa famille au grand complet : les femmes de sa vie en premier, Emma, son épouse et Demi Moore, dont il a partagé la vie pendant près de quinze ans et dont il était resté proche. Mais également ses cinq filles (Rumer, Scout et Tallulah, nées de sa première union, et Mabel et Evelyn, nées de son amour pour Emma et âgées de 10 et 8 ans).

L'acteur, très connu pour son rôle dans les séries de films d'action The Expendables ou Die Hard, est donc très entouré pour cette période "réellement difficile pour leur famille", comme l'explique la suite du message. "Nous apprécions tellement votre amour, votre soutien et votre compassion. Nous avançons comme une famille soudée que nous sommes et nous voulions vous annoncer la nouvelle car nous savons à quel point il compte pour vous, tout comme vous comptez pour lui".

Le post Instagram, également constitué d'une photo rieuse et moqueuse de Bruce Willis, se conclut par un message d'espoir : "Et comme Bruce le dit souvent 'relevez la tête' et tous ensemble, nous réussirons à passer ce moment". Aucune autre précision n'est donc donnée sur l'état de santé du comédien, peu habitué à se ménager, notamment lors des cascades qu'il réalisait dans ses films.