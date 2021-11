Bruce Willis, papa et mari comblé : tendre photo avec ses plus jeunes filles et sa femme Emma

Dans la saga Die Hard, Les Larmes du soleil ou les films Expendables, Bruce Willis (66 ans) a joué des rôles durs dans des contextes guerriers ou violents. L'acteur est en réalité un père de famille dévoué, fou de ses filles et de son épouse. Cette dernière révèle une nouvelle fois sa vraie nature, à l'occasion de Thanksgiving.

Ce week-end, des centaines de millions d'Américains célèbrent Thanksgiving et donnent les raisons de leur bonheur et gratitude. Emma Heming Willis (43 ans) s'est elle aussi prêtée au jeu. L'épouse de Bruce Willis a posté une adorable photo de famille sur Instagram, et écrit en légende : "Ce qui j'ai réalisé concernant la gratitude, c'est qu'elle me force à être dans l'instant présent, pas les choses du passé ou les inquiétudes du future. Donc je me lance. À ce moment précis, je suis reconnaissante d'avoir ma famille. Et vous ?"

"Les filles grandissent", "Joyeux Thanksgiving", "Mon Bruce, mon acteur préféré et sa superbe famille", peut-on lire dans les commentaires de la publication. Bruce y pose au côté de sa femme et de leurs filles, Mabel et Evelyn (9 et 7 ans).