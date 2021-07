Brian Austin Green pose avec sa nouvelle compagne : Megan Fox réagit avec un drôle de commentaire

Depuis l'annonce de leur rupture définitive, en mai 2020, Brian Austin Green et Megan Fox n'entretiennent pas les rapports les plus cordiaux. Ils restent malgré tout respectueux l'un envers l'autre. L'actrice a d'ailleurs adressé un drôle de commentaire à son ex-mari et sa nouvelle compagne, Sharna Burgess...

Comme Megan Fox avec Machine Gun Kelly, Brian Austin Green a retrouvé l'amour ! L'ex-héros de la série Beverly Hills, 90210, vit une belle histoire avec la danseuse Sharna Burgess. Il lui a adressé une nouvelle déclaration ce mardi 6 juillet 2021 sur Instagram. L'acteur américain de 47 ans a posté un selfie d'eux en train de s'embrasser lors d'une visite au parc Walt Disney World Animal Kingdom, dans la ville de Bay Lake, en Floride. Il a légendé sa publication par : "Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été avec quelqu'un avec qui je peux vraiment vivre."

A-t-il inclus dans sa déclaration à Sharna Burgess une petite pique envers son ex-femme Megan Fox ? Certains internautes en sont convaincus. L'intéressée a également réagi, puisque l'actrice a commenté la publication de Brian Austin Green et écrit "Merci à Sharna", avec l'emoji d'un coeur violet.