Megan Fox : Son ex Brian Austin Green papa pour la 5e fois !

"Je l'aimerai toujours"

Annulation de divorces, breaks, deux fiançailles... Cette instabilité a fini par se transformer en une réelle séparation. "Nous avons eu une relation incroyable, je l'aimerai toujours et je sais qu'elle m'aimera toujours" avait déclaré l'acteur de 48 ans en annonçant la nouvelle en mai 2020 dans un épisode de son podcast "...with Brian Austin Green" relayé par le Daily Mail. Leur divorce a officiellement été prononcé le 15 octobre 2021. Megan Fox a également refait sa vie depuis, puisqu'elle est en couple et fiancée avec le rappeur Machine Gun Kelly.

"Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fort qui allait naître de cette rencontre, mais je n'étais pas sûre de quoi il s'agirait. J'ai ressenti au plus profond de mon âme qu'il y allait avoir quelque chose. (...) J'ai immédiatement su qu'il était ce que j'appelle ma flamme jumelle" avait-elle déclaré dans un podcast peu de temps après leur rencontre. Son histoire avec Brian Austin Green, qui vient à nouveau de découvrir la sensation d'être papa, appartient donc désormais au passé.