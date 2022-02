Brian Austin Green : Bientôt papa pour la 5e fois, il révèle le sexe du bébé

Ce petit garçon sera le cinquième enfant et cinquième garçon de Brian Austin Green ! L'acteur en a déjà quatre, prénommés Kassius (mentionné par Sharna Burgess sur Instagram), Noah, Bodhi et Journey (19, 9, 7 et 5 ans). Le premier est le fruit de sa relation avec l'actrice Vanessa Marcil, qui a publiquement accusé Brian d'être un père inexistant pour leur fils. Les trois autres sont nés de son mariage à Megan Fox, désormais fiancée au rappeur Machine Gun Kelly et heureuse pour son ex-époux.

"Elle est heureuse pour ses enfants qu'ils aient un nouveau frère, et ils sont excités par cette nouvelle. Elle souhaite le meilleur à Brian et pense que c'est une bonne chose", a confié un proche de l'actrice au site E! News.

Grâce à cette naissance à venir, Sharna Burgess retrouve le sourire ! Le 28 janvier dernier, la danseuse star de l'émission Dancing With The Stars a perdu son père, Raymond Eric Burgess. Le défunt avait 73 ans.