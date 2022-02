Rihanna, enceinte : manteau hors de prix recyclé, elle continue son défilé de looks de grossesse

Ce bébé sera le premier pour Rihanna et A$AP Rocky. La chanteuse a officialisé l'heureuse nouvelle sur Instagram, en publiant une photo la montrant t-shirt levé, en train de contempler son baby bump. Les futurs parents se connaissent depuis près de 10 ans et sont en couple depuis plus d'un an.

Rocky avait confirmé les insistantes rumeurs à leur sujet auprès de GQ. "C'est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Et je pense que quand vous savez, vous savez. C'est elle la bonne", expliquait-il au magazine masculin, dans un entretien paru en mai 2021.

"La bonne", avec qui "Pretty Flacko" fondera une famille !