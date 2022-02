Rihanna enceinte : week-end de folie avec A$AP Rocky et tenues de grossesse grandioses !

Dimanche, le couple était de nouveau de sortie ! Rihanna et A$AP Rocky se sont eux aussi rendus au SoFi Stadium, à Inglewood, pour assister au Super Bowl LVI. La rencontre opposait les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals. Elle a été animée par le concert de la mi-temps du match, donné par Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Rihanna et Rocky ont profité de l'événement pour consolider une fois de plus leurs statuts d'icônes mode ! La chanteuse portait un manteau Balenciaga, une chemise transparente révélant son ventre rond, un jean oversize gris et des souliers blancs. Son compagnon rappeur, lui, était entièrement habillé en Louis Vuitton, à l'exception de son sac, Chanel, de ses baskets, Nike, et d'une casquette à l'effigie de l'agence Roc Nation, créée et dirigée par Jay-Z.

Interrogée sur les difficultés à s'habiller pendant sa grossesse, Rihanna a qualifié la manoeuvre de challenge amusant : "Je profite de ne pas avoir à m'inquiéter de couvrir mon ventre. Si je me sens un peu ballonnée, je me dis tant pis ! C'est [à cause d']un bébé !, a-t-elle expliqué à People. Parfois, j'ai envie de rester allongée sur le canapé toute la journée. Mais quand je me maquille un peu et mets du rouge à lèvres, je me transforme. Je m'habille, et quand on est beaux, on se sent bien." À en croire ses récentes apparitions, Rihanna est très en grande forme !