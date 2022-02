Rihanna enceinte, dans un haut très audacieux : sortie sensationnelle pour la future maman !

Comme l'indique une chanson d'A$AP Rocky, Rihanna est une Fashion Killa ! C'est justement dans le clip de ce titre sorti en 2013 que les deux parents en devenir s'étaient mis en scène dans la peau d'un couple, pour la première fois. Rocky n'a jamais caché ses sentiments et son admiration pour Rihanna, avec qui il avait collaboré pour la première fois en 2012 sur la chanson Cockiness (Remix).

"Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là, a récemment confié une source restée anonyme à People. [A$AP Rocky] l'a admirée et était émerveillé par [Rihanna]. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre." Leurs fans aussi ont du s'armer de patience : près d'une année et demi s'est écoulée entre l'apparition des premières vraies rumeurs, à la fin de l'année 2019, et l'officialisation de leur relation, faite par le rappeur dans une interview accordée au magazine GQ et parue en mai 2021.

"C'est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Et je pense que quand vous savez, vous savez. C'est elle la bonne", déclarait Pretty Flacko au magazine masculin. Par cet enfant, déjà objet de spéculation concernant son sexe, A$AP Rocky et Rihanna scellent leur amour.