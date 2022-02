Rihanna bientôt maman : A$AP Rocky aux petits soins avec elle, une histoire si romantique

Officialisée ce lundi 31 janvier 2022, la grossesse de Rihanna a fait trembler la toile ! La superstar et son compagnon A$AP Rocky attendent leur premier enfant. Le rappeur n'a jamais caché son affection pour Riri et a patiemment attendu pour la conquérir. Il lui montre désormais, et de manière fréquente, son côté romantique...

Suite à l'heureuse annonce de Rihanna et A$AP Rocky, les internautes se sont penchés d'un peu plus près sur leur relation. "Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là, explique une source restée anonyme à People. [A$AP Rocky] l'a admirée et était émerveillé par [Rihanna]. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre."

Rihanna et A$AP Rocky ont collaboré pour la première fois en 2012 sur la chanson Cockiness (Remix) et l'avaient même interprété sur scène aux MTV Video Music Awards la même année. En 2013, ils se sont mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa, imitant un couple fan de mode en pleine séance shopping.

"Son attitude est très Rihanna, elle la tient de sa maman", rappe A$AP Rocky dans la chanson. Pretty Flacko a peut-être prophétisé la naissance de son enfant avec la Bad Gal !