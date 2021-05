Rihanna en couple : ASAP Rocky confirme leur amour... bientôt le bébé ?

C'est officiel, Rihanna est amoureuse ! Et ce depuis bien longtemps. Comme le veut la rumeur qui circule depuis des mois, la belle artiste coule des jours heureux auprès d'ASAP Rocky. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lui-même quelques jours après avoir été aperçu auprès d'elle, dans les rues de Los Angeles... avec du rouge à lèvres plein les joues.

C'est l'amour de ma vie

"C'est tellement mieux quand on a trouvé la bonne, a-t-il expliqué dans les colonnes du magazine GQ, le mercredi 19 mai 2021. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Et je pense que quand vous savez, vous savez. C'est elle la bonne." Dans ses confessions, ASAP Rocky n'a pas hésité un instant à appeler Rihanna "l'amour de sa vie" et "sa lady". Largement de quoi confirmer les sentiments qu'ils partagent.

Le monde s'embrase depuis décembre 2019. Rihanna et ASAP Rocky s'étaient rendus ensemble sur le red carpet des Fashion Awards de Londres, puis avaient passé le nouvel an côte-à-côte à New York. "C'est une évidence qu'ils sont en couple, précisait une source d'US Weekly en avril dernier. Ils s'amusent ensemble et rient beaucoup. Ils passent beaucoup de soirées en tête-à-tête et adorent trainer l'un avec l'autre. Ils ne cachent pas vraiment leur relation. Ils ne veulent juste pas que tout le monde s'occupe de leurs affaires."

Bientôt le bébé ?

Verra-t-on prochainement un baby bump se dessiner sous les vêtements de Rihanna ? Alors que la chanteuse expliquait qu'elle voulait trois ou quatre enfants dans une interview accordée à la version britannique de Vogue, ASAP Rocky a évoqué la paternité avec une certaine émotion de son côté. "Si c'est le destin, bien sûr que j'en veux, a-t-il signalé. Je pense que je serais un père incroyable." Pour rappel, les amoureux ont respectivement 32 et 33 ans. Si Rihanna veut respecter le quota de ses rêves, il va bientôt falloir s'y mettre...