Rihanna enceinte : première photo Instagram avec son ventre déjà bien rond !

Rihanna s'apprête donc à fonder une famille avec A$AP Rocky, un ami de longue date et son compagnon depuis un an et demi. Dans une interview accordée au British Vogue en 2020, la star s'était confiée sur son désir d'avoir un jour des enfants, "trois ou quatre", que ce soit seule ou accompagnée : "La seule chose qui compte, c'est le bonheur, c'est la seule relation saine entre un parent et un enfant. C'est la seule chose qui peut vraiment élever un enfant, c'est l'amour."