Rihanna est milliardaire et devient la chanteuse la mieux payée du monde

Lorsque Rihanna a fondé sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty en 2017, elle s'est promis de créer une marque qui "ferait sentir toutes les femmes venues de partout incluses". Conséquence de ce mantra révolutionnaire : l'artiste est désormais milliardaire, grâce à sa firme, comme le révèle Forbes dans son tout dernier bilan, paru le jeudi 4 août 2021.

Rihanna serait désormais à la tête d'une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars, faisant d'elle l'artiste féminine la plus riche du monde. Nos confrères poursuivent en expliquant que les revenus musicaux de la star ne représentent qu'une infime partie de sa fortune. En tout, 1,4 milliard de dollars viennent de la valeur totale de la marque Fenty Beauty, dont elle possède 50%. Le reste provient de sa marque de lingerie, Savage x Fenty, évaluée à 270 millions de dollars, puis de ses revenus de chanteuse et d'actrice.

Si Rihanna est loin d'être la première célébrité à capitaliser sur sa communauté Instagram (102,5 millions de followers sur Instagram, même chose sur Twitter), elle est celle qui a rencontré le plus de succès. Lancée en collaboration avec LVMH, Fenty Beauty a proposé pour la première fois des produits de teint avec une cinquantaine de teintes, des plus claires au plus dorées au passant par les foncées, devenues la norme pour chaque nouveau lancement de produit du milieu. Avec des rouges à lèvres à la teinte allant à toutes les carnations et des campagnes publicitaires inclusives, sa gamme à prix moyens a été un succès fou dès son lancement dans les magasins Sephora.

Fenty estimée à 2,8 milliards

Dès sa première année, la ligne a rapporté plus de 550 millions de dollars de recettes, battant à plate couture les marques de Kylie Jenner, Kim Kardashian ou encore Jessica Alba. Alors que la vente de cosmétiques a chuté pendant la pandémie, les entreprises de beauté n'ont jamais valu autant, à l'instar d'Estée Lauder (L'Oréal), dont la reprise a multiplié les revenus annuels par 7,5. Voilà une bonne nouvelle pour Rihanna, puisque cet effet fait grimper en flèche la valeur de Fenty Beauty qui culmine désormais à 2,8 milliards de dollars. Une croissance qui pourrait également se traduire vers Fenty Skin, filiale lancée l'année dernière, qui se concentre sur des produits de soin pour la peau.

En quelques années, Rihanna est parvenue à se construire une véritable image de marque, parfois même plus importante que sa notoriété de chanteuse. Il faut dire qu'on ne l'a plus entendue depuis cinq ans avec l'album Anti. Vivement le prochain.