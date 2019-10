Jessica Alba : Bretzels, alcool à foison... Elle s'éclate à la fête de la bière

C'est avec un certain étonnement que l'on découvre des photos de Jessica Alba à la fête de la bière. En effet, lundi 30 septembre 2019, l'actrice de 38 ans avait rendez-vous avec les fondateurs de l'Oktoberfest à Munich (Allemagne) pour évoquer sa marque de produits de beauté, Honest. "Merci de m'avoir reçue ! Nous avons évoqué la raison pour laquelle j'ai créé ma marque, l'importance de la diversité et de créer une marque qui ait un impact", a d'ailleurs précisé Jessica Alba sur son compte Instagram.

Pour cette journée de conférences, elle portait une élégante combinaison noire de chez Céline. C'est dans cette belle tenue que la superbe actrice et ses collègues de conférence se sont rendus à l'Oktoberfest. Une pinte plus grosse que sa tête à la main, Jessica Alba fait de larges sourires aux photographes présents.

Si elle a pu se délecter de l'ambiance bon enfant, des lumières et de la chaleur des Allemands, elle n'a probablement pas terminé sa bière, encore moins les mets proposés à table. Cochonnaille, bretzels géants à gogo, fromage, biscuits apéritifs... nous sommes à des années-lumière du régime très strict de la mère de famille.

Par le passé, Jessica Alba avait pris soin de détailler sa routine alimentaire auprès de la version taïwanaise du Harper's Bazaar. Elle préconisait de "se lever à 5h du matin pour faire du yoga, de manger moins d'amidon et de faire un régime pauvre en glucides", le tout associé à six séances de sport d'une heure par semaine, tout en adoptant un régime sans gluten, ni produits laitiers, ni aliments frits et transformés. En story Instagram, on voit Jessica Alba prendre une gorgée de sa bière, soit l'équivalent de sa consommation annuelle en gluten.