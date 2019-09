Jessica Alba topless en couv' du Bazaar : Elle livre les secrets de son physique

Jessica Alba s'est dénudée pour la version taïwanaise du Harper's Bazaar. La superbe actrice américaine de 38 ans a posé topless dans une série de photos artistiques. En noir et blanc et de dos, la mère de famille respire l'élégance pour le numéro d'octobre 2019. Ce beau shooting est bien évidemment accompagné une longue interview de la comédienne, qui a livré dans le détail ses conseils bien-être.

Jessica Alba arrive à gérer d'une main de maître sa carrière, l'éducation de ses trois enfants et l'entretien de son physique. Cette accro au fitness préconise donc de se "lever à 5h du matin pour faire du yoga, de manger moins d'amidon et de faire un régime pauvre en glucides". Pour "trouver le temps de faire du sport", l'actrice dit parfois se sacrifier et s'endormir à 17h.

Après un réveil très matinal et une bonne séance de yoga, Jessica Alba conseille de faire un milkshake protéiné maison en guise de petit déjeuner, avec du matcha, des bananes, de la poudre riche en protéines et de l'eau de coco. Les jours où elle se sent l'âme gourmande, elle ajoute même des fruits ou des chocolats et assure que ce breuvage est "très apprécié" de ses trois enfants. En plus du milkshake, elle prépare un toast à l'avocat et des oeufs à la coque.

Il faut savoir que Jessica Alba fait du sport au moins six fois par semaine, au moins une heure à chaque session. Elle préconise un mélange de sports "de haute intensité", si possible en extérieur. Elle a également adopté un régime adapté à son activité sportive, ne mangeant ni gluten, ni produits laitiers, ni aliments frits ou transformés, tout en réduisant sa consommation de sucre et de glucides. Pas facile...