Jessica Alba : "Mes enfants ont détruit mon corps et je suis cool avec ça"

Pour son édition de septembre, le magazine In Style revient sur les personnalités qui ont posé pour leurs couvertures. Parmi elles, Jessica Alba a accepté de rejouer le jeu, en revenant sur son état d'esprit à chaque fois qu'elle a posé pour la Une du prestigieux féminin américain. Sa première, elle l'a faite près de douze ans auparavant, en 2007 : "En y repensant, quand j'ai shooté ma première couverture de In Style, je n'avais pas confiance en moi. Je sentais que j'avais besoin d'être quelqu'un que je n'étais pas pour être acceptée de tous. J'autorisais les idées d'autres personnes définir qui j'étais", se rappelle-t-elle.

Il aura fallu attendre six ans pour que la superbe actrice fasse une nouvelle fois la couverture du magazine. "En six ans, je me suis mariée [à Cash Warren, un producteur de cinéma, NDLR] et j'ai donné naissance à mes deux filles, Honor (11 ans) et Haven (7 ans). Pour la première fois dans ma vie j'ai vraiment senti le fait d'être une femme. Quand j'étais dans ma trentaine, je faisais tout pour être confiante avec mon corps. J'ai aussi arrêté de m'autoriser à être objectifiée par la presse d'une perspective masculine", explique Jessica Alba.

La dernière couverture en date de Jessica Alba remonte à juillet 2018, seulement sept mois après avoir accouché de son fils Hayes (1 an et demi) : "Il n'avait que 7 mois quand j'ai shooté cette couverture. Si j'avais été plus jeune, j'aurais sans doute été obnubilée par faire un régime et beaucoup de sport. Au lieu de ça, je me suis dit : 'C'est ce que je suis. C'est ma vie. Et c'est mon corps'", poursuit-elle.

Aujourd'hui, la mère de famille de 38 ans s'est totalement libérée du regard des autres sur son corps. "Qui suis-je désormais ? Je m'en fous. J'ai eu trois enfants. Ils ont détruit mon corps et je suis cool avec ça. Et je sais que je suis intelligente. Je m'en tape de ce que les autres pensent", confie aujourd'hui Jessica Alba, avec définitivement plus de confiance en elle.

Retrouvez l'interview de Jessica Alba en intégralité dans le dernier numéro de In Style, paru le 6 août 2019.