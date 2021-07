Rihanna et A$AP Rocky : Main dans la main et câlins en pleine rue, ils ne se cachent plus

Ce n'est plus un secret : Rihanna et A$AP Rocky sont en couple ! Le rappeur l'a confirmé dans sa dernière interview en date, accordée au magazine GQ. Depuis cette officialisation, les deux amoureux ne se cachent plus et s'amusent même de leur relation, qu'ils mettront en scène dans un futur clip...

Le week-end dernier, Rihanna et A$AP Rocky ont transformé le Bronx, dans la banlieue de New York, en un podium de défilé à ciel ouvert ! Les deux stars ont enchaîné les looks pour le tournage d'un clip à venir. Dans la vidéo, ils incarneront un couple ultrastylé et complice, échangeant câlins et regards tendres. Un peu comme dans Fashion Killa, clip d'A$AP Rocky sorti en 2013 dont Rihanna était la figurante star.

Cette fois, RiRi et Rocky ne feront pas de shopping. Ils ont été filmés samedi 10 et dimanche 11 juillet, en train de se balader et de faire des courses dans une épicerie. À en croire les tenues portées par les deux artistes, la vidéo sera très colorée. En bustier vintage Dolce & Gabbana, en bob et veste zébrés et haut de bikini ou habillée d'une veste en fourrure rose, Rihanna régale déjà les internautes !