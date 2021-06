Rihanna sexy en bob rose XXL : A$AP Rocky lui prête sa veste pour une sortie en amoureux

Si vous en doutiez encore, vous en serez convaincus : Queen Riri peut tout se permettre. Apparemment même un large bob en velours rose. Robe fendue couleur capucine, Rihanna était toute de rose vêtue pour une sortie très publique avec son homme A$AP Rocky, le mercredi 23 juin 2021 dans un bar populaire de New York, le Barcade. Rires, bisous dans le cou et sourires timides aux paparazzi, le rappeur et sa belle avaient l'air de deux adolescents heureux, déambulant près des jeux d'arcade vintage.

Alors que le bob de fourrure rose lui avait presque volé la vedette, le sac de Rihanna vaut quand même le détour. L'artiste avait choisi un célèbre baguette de chez Fendi en patchwork. Une pièce vintage aujourd'hui devenue introuvable, orné d'une fermeture en diamants roses. Des bijoux au rouge à lèvres jusqu'aux bouts des ongles, Riri portait du rose à chaque étage, excepté lorsque son homme lui a prêté sa large veste en cuir pour quelques pas dans la rue. Les deux artistes ont fini la soirée aux fenêtres de leur voiture de course, discutant avec leurs fans avant de disparaître au loin.

Tout roule entre A$AP Rocky et Rihanna, qui sont actuellement à cent à l'heure sur l'autoroute de l'amour. "C'est l'amour de ma vie. Ma femme. Je me sens tellement mieux. On se sent bien quand on a trouvé "la bonne". Elle vaut probablement un million d'autres. Je pense que quand vous savez, vous le savez. Elle est la bonne", déclarait le rappeur lors d'un grand entretien à GQ le 19 mai dernier.

Un immense bonheur pour Rihanna, qui avait déjà maintes et maintes fois exprimé son envie de devenir maman. Avec A$AP, ils partagent ce même désir d'avoir une famille. "C'est ma destinée, absolument. Je pense que je serai un père remarquablement incroyable. J'aurai un enfant merveilleux", confiait-il. On apprenait d'ailleurs que, pendant le confinement, le couple s'était offert un road-trip sur les routes américaines dans un bus de tournée. Une belle expérience pour mieux se découvrir, après des années d'amitié.