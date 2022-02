Eminem soutenu par sa fille au Super Bowl : Hailie est devenue une charmante jeune femme !

Hailie, la fille du rappeur Eminem, est une fan inconditionnelle de son père ! Elle l'a prouvé en décembre dernier, en révélant qu'il était l'artiste qu'elle écoutait le plus sur Spotify. La jeune femme lui a encore manifesté son admiration dimanche, en assistant à son spectacle mémorable du Super Bowl.

L'événement sportif le plus regardé des États-Unis (et un des plus regardés de la planète) a eu lieu dimanche soir. Des centaines de millions d'amoureux du football américain ont suivi le Super Bowl LVI, qui opposait les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals. Hailie Jade y a assisté en direct des tribunes du SoFi Stadium, où se déroulait la rencontre.

Ainsi, elle comptait parmi les chanceux spectateurs du concert de la mi-temps. Hailie en a filmé quelques extraits et les a publiés dans sa story Instagram. La jolie blonde de 26 ans n'a évidemment pas raté l'entrée en scène de son papa, Eminem (de son vrai nom Marshall Mathers).

Eminem a rejoint Dr. Dre, Snoop Dogg et 50 Cent pour interpréter un de ses plus grands tubes, Lose Yourself. Mary J. Blige et Kendrick Lamar ont prolongé ce show épique en beauté, avant une réunion des six icônes sur la même scène pour chanter le classique Still D.R.E. !