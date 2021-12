Eminem : Mariage à venir pour sa fille Alaina, elle montre sa superbe bague de fiançailles

Alaina et Matt sont en couple depuis sept ans. La jolie blonde a célébré l'anniversaire de leur histoire d'amour le 27 juillet dernier. Toujours sur Instagram, elle adressait à son amoureux une touchante déclaration : "Bien que mon amour pour toi a grandi au cours des sept dernières années, une chose n'a pas changé : tu es ma personne préférée. Tu es mon meilleur ami, le meilleur papa d'animal, et le meilleur compagnon. Merci de m'aimer aussi naturellement que tu le fais. Joyeux anniversaire, je t'aime", écrivait une Alaina inspirée.

Les deux autres filles d'Eminem sont Hailie Jade Mathers et Stevie (anciennement Whitney). Cette dernière, dont le père adoptif vient de mourir d'une overdose, vient de faire son coming out non-binaire. Elle a choisi un nouveau prénom, Stevie, et a demandé à être qualifiée par les prénoms ils, elle et lui.