Eminem : Son ex-femme, brisée par un deuil, a tenté de se suicider

"Cette journée n'a pas été facile. Tu auras toujours une grande place dans mon coeur. Je t'aime mamie", a écrit Hailie Scott sur Twitter, le 26 juillet. La fille de Kimberly Scott et du rappeur Eminem a ainsi rendu hommage à sa grand-mère disparu, un hommage illustré de photos rares de sa mère Kimberly Scott et de Kathy Sluck. Kimberly a aussi réagi à cette tragédie, en écrivant un message très révélateur.

J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que toi !!!

"Je ne sais même pas par où commencer, maman ! D'abord, je voudrais dire que je t'ai menti quand j'ai dit que j'irais bien... J'ai menti quand j'ai dit que je pouvais le faire, je le promets !!!! Je ne sais pas comment faire sans toi, je ne voulais plus que tu souffres ou que tu te battes pour moi !!! Mais je suis sûre que tu le sais !!! Tu as été mon roc et mon pilier, et mes enfants et moi ne peuvent pas assez te remercier. Tu m'as appris à être une battante et ne pas tout accepter, tu as essayé de m'apprendre à m'aimer autant que tu m'aimais !! Tu étais là pour moi à chaque fois que je tombais, et je suis tombée beaucoup de fois !!!", a écrit Kimberly Scott, sous le nom de Kim Mathers, nom de famille de son ex-mari Eminem (de son vrai nom Marshall Mathers).

Elle a ajouté : "Tu as appris à mes enfants à aimer et à respecter les autres, et aussi à être aussi fous que nous quand il le fallait. Nous avons eu nos disputes mais il n'y a pas un jour où je ne t'aurais pas donné mon dernier souffle. Même maintenant, j'aurais préféré que ce soit moi plutôt que toi !!! Tu es tout ce qui me restait maman !!! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment puis-je exploser de rage sans que tu sois là pour être la force et le coup de pied au c** dont j'ai besoin pour me sentir mieux ???! (...) Tu me manqueras plus que tu n'aurais pu l'imaginer et je ne serais jamais la même sans toi !! Je me sens comme un p***** de bébé qui apprend à marcher..."

Eminem a connu Kathy Sluck. Il a été marié à sa fille deux fois, entre 1999 et 2001, puis entre les mois de janvier et d'avril 2006. Les ex-époux sont parents d'une fille, Hailie Jade Scott (25 ans), dont ils avaient la garde partagée jusqu'à sa majorité.