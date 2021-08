Eminem : Son ex-femme Kim Scott a fait une tentative de suicide

Après la frayeur de son ami et mentor Dr. Dre (victime d'une rupture d'anévrisme en janvier), Eminem a failli vivre un autre drame ! Son ex-épouse Kimberly Scott a fait une tentative de suicide. La mère de sa fille Hailie Jade a été hospitalisée.

L'info est signée TMZ. Le très renseigné site américain révèle que Kimberly Scott a été hospitalisée le 30 juillet dernier, après une tentative de suicide. Des policiers et des urgentistes ont répondu à un appel concernant une personne suicide au domicile de la femme, dans l'État du Michigan. Kim s'était coupée derrière la jambe, et les agents en intervention ont découvert une quantité importante de sang au sol.

Ils ont également tenté d'examiner Kimberly Scott. L'ex-épouse d'Eminem a résisté et s'est montrée violente, forçant les policiers présents à l'immobiliser. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital pour subir des examens, médicaux et psychologiques. Kim est depuis retournée à son domicile.

Eminem (de son vrai nom Marshall Mathers) et Kim Scott se connaissent depuis l'adolescence. Ils ont été mariés à deux reprises, entre 1999 et 2001, puis entre les mois de janvier et d'avril 2006. Les ex-époux sont parents d'une fille, Hailie Jade Scott (25 ans), dont ils avaient la garde partagée jusqu'à sa majorité.

Dans une rare interview accordée à Mike Tyson en mars 2020, Eminem évoquait sa vie de famille. "Pas d'enfant, elle a un petit ami, mais elle va bien. Elle me rend fier. Elle a passé son diplôme à la fac", confiait-il, avant d'ajouter : "Quand je pense à ce que j'ai accompli, être capable d'élever des enfants, c'est la chose dont je suis le plus fier."

Hailey est diplômée en psychologie à l'université de l'État du Michigan. Elle y a rencontré son compagnon, Evan McClintock.