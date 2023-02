Eminem papa fier : sa sublime fille Hailie va se marier, elle annonce la grande nouvelle en photos

Que ce soit dans Kim, 97 Bonnie & Clyde, My Dad's Gone Crazy, When I'm Gone ou encore Mockingbird, Eminem s'est souvent épanché à travers ses textes sur l'amour inconditionnel qu'il porte pour sa fille Hailie. Cette dernière est aujourd'hui devenue une charmante jeune femme, notamment diplômée en psychologie de la Michigan State University. Et cette semaine, elle avait une grande annonce à faire à ses fans sur Instagram, où elle est suivie par 3 millions de personnes et où elle poste régulièrement des clichés d'elle, partageant ses coups de coeur mode et maquillage.

En effet, si elle semble épanouie dans sa vie professionnelle, elle l'est également en amour, puisqu'elle vient de dire "oui" à son compagnon Evan McClintock. "Récapitulatif d'un week-end décontracté", a-t-elle écrit sur son compte, en partageant deux magnifiques photos de son couple. Sur la première, on aperçoit les deux tourtereaux en train d'ouvrir une bouteille de champagne tandis que sur la seconde, l'influenceuse de 27 ans se tient debout devant son chéri, en train de la demander en mariage avec un genou par terre, comme le veut la tradition. Elle a également partagé un troisième cliché, mettant en évidence sa magnifique bague de fiançailles.