Dr Dre est sorti de l'hôpital : première photo rassurante après son anévrisme cérébral

L'année commence mal pour Dr. Dre qui est actuellement en pleine procédure de divorce avec sa femme Nicole Young. Mariés depuis 1996, la femme de l'artiste accuse le rappeur d'avoir été violent avec elle à de multiples reprises. Selon Entertainment Tonight Online et le Daily Mail, Nicole avait d'ailleurs déposé les documents du divorce au tribunal quelques jours seulement avant l'hospitalisation de Dre.

Dans son dossier, la jeune femme affirme que l'artiste aurait pointé une arme à feu sur elle à deux reprises en 2000 et 2001, elle aurait aussi reçu des coups de poings et été plusieurs fois plaquée violemment contre un mur. Depuis, l'interprète du titre Still Dre a accepté de lui verser une pension alimentaire temporaire de 2 millions de dollars par mois (elle demandait initialement 2,3 millions).

En convalescence à l'hôpital, la maison du magnat du hip-hop avait également été cambriolée. Heureusement, la police avait par la suite déclaré que les suspects n'avaient pas eu le temps de s'introduire dans sa maison de Brentwood et qu'ils n'avaient donc rien dérobé.