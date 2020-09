Dr. Dre divorce : son ex-femme lui demande 2 millions par mois

Dr. Dre est-il milliardaire ou son ex-femme chercherait-elle à le plumer ? D'après les informations de TMZ.com, Nicole Young demanderait à son ancien mari près de 2 millions de dollars par mois de pension alimentaire temporaire. Citant des sources judiciaires, TMZ précise qu'elle demanderait 1 936 399 dollars mensuels pour subvenir à ses besoins, et 5 millions supplémentaires, juste en honoraires d'avocats.

Cette demande un peu folle semble lancer la première attaque d'une guerre judiciaire entre Dr. Dre et Nicole Young, alors même qu'un contrat de mariage avait été signé par les deux parties. On ne sait pas si ce montant de pension alimentaire sera retenu, ou non.

Citant des sources proches de Nicole Young, nos confrères américains indiquent qu'elle vivrait toujours dans le luxueux domicile familial de Malibu et aurait toujours accès aux chefs, voitures et toutes les autres exubérances d'une telle vie. Dr Dre devrait renchérir très vite, puisque le train de vie de son ex-épouse reste inchangé.

Il faut également dire que ce contrat de mariage ne semble pas avoir été signé dans la plus grande légalité. Au moment de leur union en 1996, Nicole Young aurait été forcée à signer ce document. Après deux ans de mariage, le producteur mythique lui aurait avoué avoir "honte" de lui avoir fait signer ce contrat.

Dr. Dre - dont la fortune s'élève à 800 millions de dollars, selon les dernières estimations - nie toutefois avoir forcé son ancienne épouse à avoir accepté ce contrat de mariage et compte bien le faire appliquer.

Avec Nicole Young, ils se sont mariés le 25 mai 1996 et ont eu ensemble deux grands enfants ensemble : un garçon prénommé Truice (né en 1997) et une fille, Truly (née en 2001). Vu leur âge, il ne devrait pas y avoir de bataille judiciaire les concernant.