Dr. Dre célibataire : sa femme Nicole Young demande le divorce après 24 ans !

C'est la fin d'une ère. Dr. Dre, qui est marié à Nicole Young depuis vingt-quatre ans, va devoir passer par la case divorce. Selon les informations du site américain TMZ, la femme du rappeur aurait rempli les documents nécessaires pour officialiser leur séparation le lundi 29 juin 2020, évoquant comme beaucoup de couples des "différends insurmontables". Ils s'étaient dit "oui", pour le meilleur et pour le pire, le 25 mai 1996. Mais le temps aura eu raison de leur amour.

Difficile de dire si cette rupture se déroulera dans le plus grand des calmes ou si elle va se terminer en pugilat juridique et financier. Le couple a eu deux enfants, un fils de 23 ans nommé Truice et Truly, une fille qui a 19 ans aujourd'hui. Dr. Dre et Nicole Young n'avaient pas signé de contrat prénuptial en s'unissant devant l'Éternel, ce qui aurait pu les aider en cas de divorce. Or, la future ex-épouse a engagé Samantha Spector, qui représente énormément de célébrités en pleine rupture, et elle est elle-même avocate.

Nicole Young pourrait bien remporter le pactole. Si les conditions du divorce ne sont pas encore très claires, on sait qu'elle a demandé une pension alimentaire. Or, Dr. Dre – Andre Romelle Young de son vrai nom –, outre, ses succès musicaux et son patrimoine immobilier impressionnant, a fondé Aftermath Entertainment, un label dont il est toujours le directeur général. Il est également à l'origine de tous les produits Beats Electronics, qui apparaissent si souvent dans les clips de ses consoeurs et de ses confrères. C'est bien simple, il pèserait pas moins de 800 millions de dollars, soit un équivalent de 715 millions d'euros.

Dr. Dre et Nicole Young semblaient pourtant plus proches que jamais. Les amoureux étaient apparus dans les bras l'un de l'autre, au mois de février 2020, accompagnés des enfants, lors d'un défilé Tom Ford au Milk Studios de Los Angeles. On dirait bien que, comme pour beaucoup, le confinement n'a pas été chez eux de tout repos...