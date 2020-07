Dr. Dre divorce : il révèle l'existence d'un contrat de mariage

Dr. Dre et Nicole Young s'étaient mariés en 1996. Nicole Young a déposé sa demande de divorce le 29 juin dernier, citant des différends irréconciliables. De son côté, Dr. Dre a indiqué que son ex-épouse et lui étaient séparés depuis le 27 mars 2020.

Dr. Dre et Nicole Young ont deux enfants, Truce et Truly (23 et 19 ans). Dr. Dre a trois autres enfants, nés de précédentes relations. Il a également perdu un fils, Andre Jr, en août 2008. Le jeune homme est mort d'une overdose d'héroïne et de morphine à l'âge de 20 ans.