Dr. Dre hospitalisé : un problème au cerveau, des tests en cours

Si 2020 n'a pas été tendre avec Dr. Dre, 2021 semble avoir son lot de soucis à lui offrir. Comme l'a appris TMZ.com, le mercredi 6 janvier, le producteur de légende est actuellement traité au centre hospitaliser du Cedars-Sinai de Los Angeles, pour un anévrisme cérébral. D'après nos confrères, l'homme de 55 ans serait toujours lucide. Des tests sont en train d'être effectués afin de connaître les causes de cet incident.

Quelques heures après la publication d'articles de presse sur son état de santé, Dr. Dre a décidé de prendre la parole sur Instagram. Publiant une photo de lui derrière les platines, le BFF de Snoop Dog a tenu à remercier ses proches pour leur soutien. "Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leurs inquiétudes et leurs messages. Je vais très bien et je reçois un traitement excellent de la part de l'équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Gros respect aux professionnels du Cedars. One love !", a écrit Dr. Dre sur les réseaux sociaux. De quoi rassurer ses fans et faire taire ceux qui le voyaient déjà faire la bise à Tupac.