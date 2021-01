Dr. Dre, la série noire : hospitalisé, des hommes s'en prennent à sa villa

Série noire pourDr. Dre. Hospitalisé au centre Cedars-Sinai de Los Angeles pour un anévrisme cérébral, le producteur culte a été victime d'un cambriolage. Le sachant hors de son domicile pour au moins quelques jours, quatre hommes ont essayé de rentrer dans sa villa de Pacific Palisades (Californie). D'après TMZ.com, ils ont été repérés alors qu'ils étaient entrés sur la propriété.

Avant qu'ils ne puissent atteindre la maison principale de Dr. Dre, la sécurité les ont appréhendés et ont rapidement contacté la police. Alors qu'ils étaient parvenus à s'enfuir en courant, les forces de l'ordre sont arrivées très rapidement sur place et sont parvenues à les rattraper. Les quatre cambrioleurs ont donc été arrêtés.

La police pense effectivement qu'ils ont profité de l'hospitalisation de Dr. Dre pour cette tentative de cambriolage. Les suspects seraient toujours en garde à vue.

Dr. Dre est donc actuellement hospitalisé, afin de traiter un anévrisme cérébral. Non résorbé, il peut causer un accident vasculaire cérébral. Après la parution de plusieurs articles dans les médias, le rappeur a tenu à rassurer ses fans sur Instagram. "Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leurs inquiétudes et leurs messages. Je vais très bien et je reçois un traitement excellent de la part de l'équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Gros respect aux professionnels du Cedars. One love !", a écrit l'artiste de 55 ans.

Cette mauvaise passe a commencé en juin dernier, lorsque son épouse Nicole a demandé le divorce, après vingt-quatre années de vie commune. Alors qu'elle ne cesse de lui demander plus d'argent - en pension comme en frais d'avocats - Dr. Dre essaie de faire valoir un contrat de mariage supposé.