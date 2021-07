Eminem : Sa séduisante fille Hailie, 25 ans, s'affiche avec son copain

C'est peu dire qu'Eminem est revenu de loin dans sa vie. Star absolue du rap au début des années 2000, le grand pote de 50 cent a connu une période plus difficile dans les années 2010 avant un beau retour sur le devant de la scène ces dernières années. Marshall Mathers de son vrai nom a connu une descente aux enfers, mais il a toujours pu compter sur le soutien de ses proches et notamment de ses filles, Hailie, Whitney et Alaina.

Désormais revenu à une vie plus saine, l'interprète de Lose Yourself a tout le loisir de profiter de ses proches et notamment de sa fille Hailie, ancienne star de son lycée et désormais une influenceuse très suivie sur Instagram où elle compte plus de 2,1 millions d'abonnés. Celle qui fait la fierté de son père n'hésite pas à afficher sa plastique parfaite et son joli minois et elle est d'ailleurs prête pour l'été depuis un petit moment.

Si elle se met souvent en avant sur ses réseaux, elle montre finalement peu de photos de son amoureux, avec qui elle est en couple depuis quelques années maintenant. Elle a finalement décidé de le faire le 19 juillet dernier en postant une très belle photo d'elle et son boyfriend, Evan McClintock. "Je partage rarement mon repas, mais quand je le fais, je suis contente que ce soit avec toi", a-t-elle écrit en commentaire d'une photo qui a déjà été likée près de 200 000 fois.

Une photo qui a beaucoup plu aux abonnés d'Hailie et notamment au demi-frère d'Eminem, Nathan, qui a commenté la publication : "Mon pote Evan", écrit-il, preuve que le jeune homme est très bien intégré au sein de la famille Mathers.