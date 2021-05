Eminem : Sa fille Hailie s'affiche canon en bikini et prête pour l'été

Eminem n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. Sa fille Hailie, au contraire, y publie régulièrement les photos de son quotidien. La superbe influenceuse en a posté une nouvelle : un selfie sur lequel elle pose en bikini.

Le déconfinement est en marche et l'été approche rapidement ! Ce qui fait le bonheur de Hailie, la fille d'Eminem et son ex-épouse Kimberly Scott, qui a confié son enthousiasme à ses plus de 2 millions de followers Instagram. "Prête pour tous les jours d'été", écrit @hailiejade en légende d'un charmant selfie.

Sur cet autoportrait pris face à un miroir, dans une salle de bain, Hailie porte un ravissant bikini blanc. Un bob bleu ciel et une chaîne en or accessoirisent sa petite tenue. Dans les commentaires, plusieurs milliers d'internautes l'ont complimentée sur son physique de rêve. Certains d'entre eux ont même fait de drôles de références à son père, par exemple en la surnommant "Slim Lady", en clin d'oeil à Slim Shady, l'ex-surnom d'Eminem.

Un abonné de la jeune femme ajoute : "Yooo réponds-moi juste pour discuter [avec] ton plus grand fan, c'est Stan". Stan est le titre d'un des plus grands tubes d'Eminem, interprété avec la chanteuse Dido. Le prénom est entré dans le langage courant et qualifie désormais un fan obsédé.