Ariana Grande : Elle inspire la fille d'Eminem pour Halloween

De son côté, Ariana Grande a exprimé son appréciation pour la série télé The Twilight Zone. La chanteuse de 26 ans et ex-fiancée du comédien Pete Davidson a pris l'apparence d'un personnage de l'épisode Eye of the Beholder. Dans ledit épisode, une jeune femme nommée Janet Tyler subit une opération de chirurgie esthétique pour retrouver un visage considéré comme normal. Ce nouveau look est pourtant jugé moche dans la dimension dans laquelle elle vit.

Ariana Grande a pris l'apparence de Janet Tyler avant sa transformation.