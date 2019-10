Kaia Gerber en couple avec Pete Davidson ? Une photo fuite...

Sur cette photographie, on peut apercevoir Pete souriant à Kaia alors qu'elle baisse les yeux vers son téléphone. Après avoir siroté plusieurs cocktails, l'ex d'Ariana Grande et le top model seraient ensuite repartis comme de simples amis selon le même magazine. Autre détail, Pete a été aperçu la veille en train de quitter l'appartement de Kaia. Une relation décidément très fusionnelle. Mais qui a dit que l'amitié entre hommes et femmes n'existait pas ? Une source a également ajouté à Page Six que Kaia et Pete s'étaient rencontrés lors du défilé Alexander Wang de New York. En effet, les deux mannequins avaient défilé pour la marque en juin 2019.

Avant sa rupture avec Margaret Qualley (officielle depuis le 17 octobre 2019 selon Just Jared), Pete a également été en couple avec Kate Beckinsale. Le mannequin s'était aussi fiancé en mai 2018 avec la chanteuse Ariana Grande. Malheureusement, le couple s'était définitivement séparé en octobre 2018.

Alors, Pete Davidson est-il toujours un coeur à prendre ou est-il déjà amoureux de Kaia Gerber ? La réponse viendra sûrement dans les prochains jours...