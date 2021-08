Eminem : Le père biologique de sa fille adoptive est mort, la cause révélée

Ces derniers temps, la vie est difficile pour Stevie - la fille adoptive d'Eminem - qui doit accompagner sa mère, Kim Scott, après sa tentative de suicide. La jeune femme doit désormais faire face aux conclusions de la mort de son père biologique, survenue en 2019 : Stevie vient donc d'apprendre, suite à un rapport d'autopsie sorti récemment, qu'Eric Hartter a fait une overdose après avoir consommé de la cocaïne et du fentanyl.

Ce dernier est décédé en août 2019 et, depuis, les causes de sa mort n'étaient pas encore connues. Eric Hartter a été retrouvé sans vie par sa mère dans une maison abandonnée de Detroit, la ville d'origine du rappeur de 48 ans. Se battant depuis des années contre une addiction à la drogue, les proches du père biologique de Stevie connaissent désormais les causes de sa mort. "Le rapport post mortem de toxicologie montre qu'il y avait une présence de cocaïne et de fentanyl dans le sang. L'utilisation combinée de ces deux drogues augmente le risque d'une mort subite", indique le rapport d'autopsie.

C'est le journal britannique The Sun qui a sorti l'information, mais pour le moment, ni Eminem, ni Stevie n'ont réagi à cette annonce. Le rappeur a adopté la fille de Kim Scott en 2005 et les deux exs ont également eu une fille ensemble, Hailie, qui est devenue une belle jeune femme.

La période est donc loin d'être rose pour Stevie, après la tentative de suicide de sa mère et les causes du décès de son père enfin révélées. Espérons qu'elle pourra trouver du réconfort auprès de son père adoptif et de ses proches.