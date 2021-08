Eminem : Sa fille fait son coming-out non-binaire et dévoile son nouveau prénom

Elle a fait table rase du passé. Sur son compte Instagram, la fille adoptive d'Eminem a tout supprimé pour annoncer, avec quelques nouvelles photographies, qu'elle était non-binaire. Née Whitney, de la relation entre Kim Scott - l'ancienne partenaire du rappeur - et son ex tatoueur, l'adolescente de 19 ans a donc changé de nom et de coupe de cheveux. Après un bon coup de ciseau, elle a effectivement partagé un portrait d'elle pour expliquer qu'il faudrait désormais l'appeler Stevie et utiliser les prénoms "they/she/he" - ils, elles, elle ou il - pour se référer à elle. C'est pourquoi cet article est écrit au féminin.

Eminem a adopté Stevie en 2005 quand il s'est remis avec Kim - ils se sont mariés en 1999, puis une seconde fois en 2006 . Il est également papa d'Hailie Jade, 25 ans, et d'Alaina, 28 ans. Sa petite dernière a donc choisi de dévoiler sa transformation physique, qu'elle a adoptée progressivement les douze derniers mois, sur son compte TikTok. "Vous pouvez me voir devenir plus à l'aise avec qui je suis, écrit-elle. Je ne cesse de grandir et de changer." Elle précise également être gender fluid et bisexuelle dans plusieurs autres publications.