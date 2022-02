Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige enflamment le Super Bowl avec l'apparition surprise d'une mégastar !

C'est chaque année la même attente qui entoure le Super Bowl et la question revient à chaque fois : comment va se passer le show de la mi-temps du Superbowl ? Pour de nombreux téléspectateurs, c'est le moment le plus important du match et après une belle prestation de The Weeknd l'année dernière, les organisateurs avaient prévu du très lourd cette année. Étant donné que la rencontre se jouait en Californie, le Golden State a été mis à l'honneur avec la présence de plusieurs artistes nés et ayant grandis dans l'État le plus peuplé des États-Unis. Dr. Dre, Snoop Dogg ou encore Kendrick Lamar, les enfants de Los Angeles ont pu représenter leur ville en performant leurs plus grands classiques, de California Love à The Next Episode en passant par Alright.

Les trois rappeurs étaient particulièrement bien accompagnés sur la scène qui s'était transformée pour l'occasion puisque les artistes étaient pour la plupart installés sur les toits d'une rangée de maisons de plain-pied, typiques de Los Angeles, des voitures style "lowrider" (à la carrosserie abaissée) garées devant. Eminem a enflammé les spectateurs en reprenant l'iconique Lose Yourself tandis que la diva Mary J. Blige a évidemment interprété son classique Family Affair. Mais ce n'est pas tout puisque les artistes avaient réservé une surprise de taille à leur audience.

50 Cent en guest star inattendue !

Juste après la chanson d'introduction de Dr. Dre et Snoop Dog, les caméras se sont braqués sur une pièce vide, avant que l'on ne voit apparaître du plafond 50 Cent ! Le rappeur révélé par le tube In Da Club a ainsi fait un clin d'oeil au clip de la chanson pour cette apparition surprise qui a visiblement beaucoup plu au public de Los Angeles. Pour terminer en apothéose, les six artistes se sont retrouvés pour reprendre ensemble l'hymne Still D.R.E. devant un stade conquis par cette performance très réussie et pleine de nostalgie.