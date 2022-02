Super Bowl 2022 : un joueur fait sa demande en mariage juste après le match !

C'était une soirée de rêve hier soir à Los Angeles puisque la ville accueillait le 56e Super Bowl de l'histoire et pour l'occasion, l'équipe locale des Ramps était en finale pour y affronter les surprenants Bengals de Cincinnati. Un évènement marqué par le fameux show de la mi-temps qui a enflammé le stade et les téléspectateurs puisque les organisateurs avaient prévu du lourd cette année. Mary J. Blige, Eminem, Dr. Dre ou encore Snoop Dogg, les stars du rap ont mis le feu sur scène pour une performance qui restera dans les annales ! Pour clore cette soirée de gala, l'équipe de LA a fini par venir à bout de son rival de l'Ohio sur le score étriqué de 23 à 20.

Une victoire en forme d'apothéose pour l'État le plus peuplé des États-Unis, l'une des villes les plus mythiques et une équipe qui n'avait plus remporté de Super Bowl depuis 1999 ! Un sacre fêté longtemps après le coup de sifflet final et alors que l'on pensait avoir tout vu, un joueur de Los Angeles a décidé de rendre la soirée encore plus magique. Taylor Rapp, qui évolue au poste de safety pour les Rams, a pris son courage à deux mains pour faire une demande très spéciale à sa copine Dani. Captée par les caméras de télévision, la scène a fait le tour des réseaux sociaux. On voit le jeune athlète américain de 24 ans s'approcher de son amoureuse, lui glisser quelque chose à l'oreille avant de s'agenouiller.

Très émue, la jeune femme comprend vite ce qui est en train de se passer et, submergée par l'émotion, elle a du mal à retenir ses larmes. Devant une foule conquise, elle accepte la proposition de Taylor Rapp qui aura attendu d'être champion de football américain pour demander sa compagne en mariage. Le compte officiel des Rams a relayé l'émouvante vidéo en y ajoutant une petite blague bien américaine : "Plus d'une bague ce soir !! Félicitations Taylor !!". Une référence à la bague de champion que reçoivent tous les vainqueurs du Super Bowl.