Super Bowl : Jennifer Lopez s'ambiance dans les tribunes, Ben Affleck suit le flow

Depuis qu'ils ont officialisé leur relation en juillet dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck ne se cachent plus ! Ils enchaînent les rendez-vous amoureux et profitent même d'événements mondains pour afficher leur amour. Les deux acteurs ne sont évidemment pas passés à côté du Super Bowl, et ont été aperçus en train de s'éclater en tribunes.

Jay-Z, les époux Justin et Hailey Bieber, Kendall Jenner et son chéri Devin Booker, Charlize Theron, Matt Damon... Dimanche soir, le SoFi Stadium a accueilli un défilé de stars ! Jennifer Lopez et Ben Affleck y ont également participé. Les deux ex-fiancés réconciliés près de 18 ans après leur rupture se sont eux aussi rendus au stade d'Inglewood pour assister au Super Bowl LVI. La rencontre opposait les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals et a été remporté par l'équipe californienne.

Ce duel pour titre de champion de NFL n'était pas l'unique événement du Super Bowl ! Les chanceux spectateurs et millions de téléspectateurs ont également assisté au concert de la mi-temps du match, animé par Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

JLo s'est complètement lâchée en gradins, notamment en interprétant le titre Alright avec Kendrick Lamar. Un peu moins à l'aise, Ben Affleck s'est contenté de bouger la tête.

Le couple était assis tout près de la rappeuse Cardi B et son mari Offset, ou encore de la chanteuse Demi Lovato.