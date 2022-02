Jennifer Lopez et Ben Affleck : Main dans la main, le couple se montre tendre et complice

Et comme le titre l'indique, Jennifer Lopez va bientôt se marier ! Dans Marry Me (en salles le mercredi 9 février 2022), la comédienne interprète Kat Valdez, une star de la chanson en couple avec Bastian, un autre artiste de renommée (joué par Maluma). Alors que ce dernier s'apprête à lui demander sa main devant une foule de fans, lors d'une cérémonie retransmise en multiplexe, le personnage de JLo découvre que son compagnon l'a trompée avec sa propre assistante. Une fois face au public, elle croise le regard d'un inconnu, Charlie (interprété par Owen Wilson), et décide d'épouser ce prof de maths divorcé et papa d'une fille.

Ce mariage fictif aura une issue plus heureuse que les trois vraies unions de Jennifer Lopez, avec Ojani Noa, Criss Judd et Marc Anthony ! Toutes se sont soldées par des divorces. JLo avait également failli épouser Ben Affleck, un heureux événement annulé juste avant le grand jour, la faute à une médiatisation permanente.

"Je dirais que c'est environ 50% (de ce qui a détruit notre relation). L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?", a récemment expliqué Ben Affleck à Howard Stern, au sujet de sa première rupture avec Jennifer Lopez.

Sa deuxième chance, l'interprète du super-héros Batman ne la ratera pas !