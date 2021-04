Jennifer Lopez : Avant Alex Rodriguez, de nombreuses déceptions amoureuses...

Ojani Noa, un mannequin et serveur, avaient mis fin à leur union moins d'un après s'être dit I do (le "Oui, je le veux" anglais), en février 1997. Cette rupture avec Alex Rodriguez est un nouveau revers sentimental pour Jennifer Lopez. La romantique notoire a vécu plusieurs idylles médiatisées , qui se sont toutes terminées par des divorces ou des séparations. Le premier (divorce) remonte à janvier 1998 ; Jennifer Lopez et son mari, un mannequin et serveur, avaient mis fin à leur union moins d'un après s'être dit I do (le "Oui, je le veux" anglais), en février 1997.

JLo a ensuite connu Puff Daddy (désormais surnommé Diddy, de son vrai nom Sean Combs). Ils formaient un des couples de stars les plus influents du début des années 2000, jusqu'à leur rupture, en 2001. "C'était la première fois que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas fidèle. J'étais dans une relation où je pleurais et où je devenais folle", s'était ensuite souvenue Jennifer Lopez dans une interview accordée au magazine Vibe. Heureusement, Jennifer Lopez n'est pas rancunière. Elle a depuis de bons rapports avec son ex-compagnon.

Après Diddy, Jennifer Lopez a commencé une nouvelle histoire avec le danseur et chorégraphe Cris Judd. Mariés en septembre 2001, ils avaient fini par se séparer en mai 2002. Deux mois plus tard, Jennifer rencontrait et craquait pour Ben Affleck. Fiancés après quelques mois de romance, ils avaient prévu de se marier en 2003. Stressé par l'engouement médiatique, l'acteur a annulé la cérémonie trois jours avant l'heureux événement. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont officialisé leur rupture en janvier 2004. Bien plus tard, JLo a révélé avoir essuyé de nombreux commentaires racistes au cours de leur relation.

Début d'une vie de famille

Le mariage, Jennifer Lopez en vivra bien un troisième avec Marc Anthony. Les deux chanteurs s'étaient unis en juin 2004 et ont eu leurs deux enfants, les jumeaux Max et Emme, en février 2008. Cette troisième union s'est aussi soldée par une séparation et troisième divorce, entamé par Marc Antony en 2012 et finalisé en 2014. Jennifer Lopez croyait alors toujours en l'amour et l'avait retrouvé dans les bras du danseur Casper Smart, qui a partagé sa vie entre octobre 2011 et août 2016.

Jennifer Lopez a ensuite vécu un flirt éphémère avec Drake, qu'elle avait gentiment taclé en plein concert en le qualifiant de "coup d'un soir". Le rappeur avait lui aussi mentionné JLo dans sa chanson Free Smoke, sorti en 2017. Avec Alex Rodriguez, Jennifer Lopez vivait une relation plus stable. Elle a malheureusement pris fin, elle aussi...