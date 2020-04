Jennifer Lopez : Retrouvailles agitées avec son ex P. Diddy en plein confinement

Le marathon de P. Diddy a rapporté 3,4 millions de dollars à l'organisation Direct Relief, qui fournit des équipements spécialisés en urgence aux communautés qui sont dans le besoin. Jennifer Lopez et P. Diddy ont donc bien fait de se réunir virtuellement pour la bonne cause. En couple pendant deux ans, les deux chanteurs ont annoncé leur rupture le jour de la Saint-Valentin 2001 mais sont restés excellent amis. De son côté, Jennifer Lopez a poursuivi les fêtes de Pâques avec Max et Emme, ses jumeaux de 12 ans, et avec les filles d'Alex Rodriguez, Natasha – 15 ans – et Ella – 11 ans. "Je sais que c'est une période compliquée, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui est une journée où l'on célèbre les miracles. Alors prions pour que cela se produise dans un futur très proche." Il n'y a plus qu'à croiser les doigts...