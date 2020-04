Jennifer Lopez : Son mariage avec Alex Rodriguez reporté, elle explique pourquoi

C'est dans sa maison de Miami, en Floride, que Jennifer Lopez est confinée avec son fiancé et leurs quatre enfants : Emme et Maximilian, 12 ans, les jumeaux que la chanteuse a eus avec Marc Anthony, ainsi que Natasha et Ella (15 et 11 ans), les filles d'Alex Rodriguez. Toujours lors de sa discussion avec Ellen DeGeneres, la star du film Queens a expliqué que c'est elle qui s'occupe des devoirs à la maison : "Honnêtement, je pense que nous regardons tous ça en disant 'Que est-ce que c'est que ça ? Comme si j'étais une institutrice !' Et donc, vous savez, la plupart du temps je réponds 'Ok, regardons ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire ?'. C'est une expérience, c'est sûr."