Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, les retrouvailles : tendre bisou de réconciliation !

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont rencontrés en 2017, avant de se fiancer en 2019. Leur mariage a été reporté à une date indéterminée, puis annulé, à cause de la pandémie de Covid-19. La semaine dernière, leur séparation a surpris plus d'un fan : Page Six, encore, confirmait la fin de la romance de la bombe latine de 51 ans et son chéri, une décision motivée par des soupçons de tromperie...

"Le scandale Madison LeCroy est la raison pour laquelle ils se sont finalement séparés. Ils avaient déjà des problèmes mais Jennifer était vraiment embarrassée par l'affaire", expliquait un informateur à US Weekly. Des rumeurs avaient effectivement circulé et accusé Alex Rodriguez d'avoir eu une liaison avec Madison LeCroy, star de l'émission de télé-réalité américaine Southern Charm. Les deux intéressés avaient fermement démenti.

Finalement tout semble rentré dans l'ordre entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. "Ils ont parlé pendant toute une nuit, se sont vus et ont réglé leurs problèmes. Ils sont bien ensemble, a expliqué l'indic cité par Page Six. Peu importe la nature de ce petit accro, ils ont décidé qu'ils allaient essayer et arranger les choses."