Jennifer Lopez et Alex Rodriguez : À nouveau ensemble et déterminés à arranger la situation

La rupture de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avait été annoncée la semaine dernière. Page Six, encore, confirmait la fin des fiançailles de l'artiste de 51 ans et l'ex-joueur de baseball de 45 ans. "Le scandale Madison LeCroy est la raison pour laquelle ils se sont finalement séparés. Ils avaient déjà des problèmes mais Jennifer était vraiment embarrassée par l'affaire", expliquait une source à US Weekly. Des rumeurs avaient effectivement circulé accusant Alex Rodriguez d'avoir eu une liaison avec Madison LeCroy, star de l'émission de télé-réalité américaine Southern Charm. Les deux intéressés avaient fermement démenti.

Selon Page Six, cette brève séparation a été provoquée par un éloignement soudain, après 300 jours confinés à leur domicile, à Miami. Au cours de cet isolement en famille, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient suivi une thérapie de couple. "Nous avons pu travailler sur nous-mêmes. Nous avons fait une thérapie (...) Je pense que ça a été vraiment utile pour nous dans notre relation", déclarait la mère des jumeaux Max et Emme (13 ans, nés de son précédent mariage au chanteur Marc Anthony).

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont rencontrés en 2017 et fiancés en 2019. Leur mariage a été reporté à une date indéterminée puis annulé à cause de la pandémie de Covid-19.