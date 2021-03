Jennifer Lopez : Rupture choc avec Alex Rodriguez, sa fille Emme en pleurs

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez c'est fini ! En couple depuis 2017, l'artiste de 51 ans et l'ex-joueur de baseball ont rompu leurs fiançailles selon Page Six. "Le scandale Madison LeCroy est la raison pour laquelle ils se sont finalement séparés. Ils avaient déjà des problèmes mais Jennifer était vraiment embarrassée par l'affaire" a confié une source à US Weekly.

En janvier 2020, des rumeurs avaient effectivement circulé accusant Alex Rodriguez d'avoir eu une liaison avec Madison LeCroy, candidate de l'émission de télé-réalité américaine Southern Charm. Rumeurs que le sportif de 45 ans et la chanteuse avaient fermement démenties...

Actuellement sur un tournage en République Dominicaine, l'interprète du titre Love Don't Cost A Thing a depuis publié un étonnant cliché de son ex-mari Marc Anthony et de leur fille Emme (13 ans), en pleurs (voir diaporama). Emme et son frère jumeau Max seraient-ils très affectés par la rupture de leur maman avec son fiancé ? Jennifer ne le précise pas mais écrit : "Quand ils sont tristes mais que maman et papa sont là. Je t'aime et je suis tellement fière de toi..."