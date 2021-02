Jennifer Lopez : Soirée coquine avec Alex Rodriguez pour la Saint-Valentin

Très amoureuse de son fiancé, Jennifer Lopez a dévoilé le 14 février 2021 ce qu'Alex Rodriguez lui avait réservé pour la Saint-Valentin. Gâtée, la bomba latina de 51 ans a d'abord découvert un gigantesque bouquet de roses rouges dans son salon ainsi que plusieurs ballons en forme de coeur.

En légende d'une courte vidéo où elle filme ses cadeaux, elle partage une déclaration d'amour à l'homme qui partage sa vie depuis 2017 : "Février est notre mois spécial... Notre mois d'anniversaire... Nous nous sommes rencontrés pour la première fois le 1er février... la première fois que nous sommes sortis ensemble c'était deux jours plus tard et depuis, il n'y a pas eu un jour où nous n'avons pas été ensemble ou ne nous sommes pas parlés... Tu me fais rire... J'aime ton sens de l'humour terriblement drôle... Et comment tu essayes toujours de rendre chaque pièce dans laquelle tu entres plus joyeuse... Je t'aime et tout ce que tu fais pour moi et avec moi.... Tu es mon drôle de Valentin."

Mais ne croyez pas que l'ancien joueur de baseball s'est contenté d'un (énorme) bouquet pour impressionner sa belle. Le soir venu, l'ancien sportif a fait une magnifique mise en scène pour en mettre plein les yeux à sa chérie. Sur leur lit, des pétales de roses étaient disposées pour former "J + A", des ballons et des bougies étaient présents un peu partout dans la pièce et surtout, d'immenses luminaires "I Love You" éclairaient la chambre. De magnifiques attentions que la maman des jumeaux Max et Emme (fruit de ses amours avec Marc Anthony) semble avoir apprécié à leur juste valeur.