Jennifer Lopez et Marc Anthony : Les ex-époux se retrouvent avec leurs moitiés

De l'eau a coulé sous les ponts depuis que Jennifer Lopez et Marc Anthony ont divorcé. Après sept ans de mariage et la naissance de jumeaux, Max et Emme, en février 2008, les deux chanteurs de 50 et 51 ans avaient choisi de mettre un terme à leur union en 2011. Malgré la séparation, les relations entre les deux artistes sont restées bonnes, assez pour se retrouver sans animosité et avec leurs moitiés. Un scénario qui s'est produit le mercredi 18 septembre 2019.

Jennifer Lopez et Marc Anthony se trouvaient tous les deux à Miami pour encourager leur fille de 11 ans, Emme, qui a participé à une course organisée par son école. L'élève sportive, qui portait le dossard 793, a ainsi pu compter sur le soutien de ses deux parents, mais également sur celui de ses beaux-parents.

En effet, Jennifer Lopez, décontractée dans une salopette en jean, était accompagnée de celui qui deviendra très prochainement son quatrième mari : son fiancé Alex Rodriguez. La chanteuse et actrice, à l'affiche du film Queens, et l'ancien joueur de baseball n'ont pas partagé de gestes tendres en public. Marc Anthony était quant à lui avec sa compagne, le jeune mannequin italien Raffaela Modugno, qui a vingt ans de moins que lui. Le couple était assorti en jean.

En couple depuis un peu plus de deux ans, Marc Anthony et Raffaela Modugno continuent de filer le parfait amour. La chanteur latino aime les jolies femmes et a un petit faible pour les mannequins. Après son divorce avec Jennifer Lopez, il s'est marié avec le mannequin vénézuélien Shannon de Lima en 2014, avant de divorcer deux années plus tard.

Si Jennifer Lopez et Marc Anthony se retrouvent aussi facilement et aussi paisiblement, c'est également parce que Marc Anthony s'entend très bien avec Alex Rodriguez. Au point que les deux hommes s'étaient montrés complices en mai dernier.