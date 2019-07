Jennifer Lopez et Cardi B : Stripteaseuses torrides dans le film "Queens"

Musique, cinéma, télévision : rien ne résiste à Jennifer Lopez ! Elle repart à la conquête du grand écran avec le film Queens. La superstar et fiancée d'Alex Rodriguez partage l'affiche avec Cardi B. Les deux bombes apparaissent dans une bande-annonce torride, où elles incarnent des stripteaseuses...

Queens (titre original "Hustlers") est inspiré d'un article de presse sur des faits réels, intitulé The Hustlers at Scores et paru en 2016 sur New York Magazine. Son auteur, Jessica Presler, avait enquêté sur plusieurs stripteaseuses qui manipulaient et volaient leurs clients, des hommes d'affaires fortunés.

Les futurs spectateurs du film en ont eu un petit aperçu grâce à la première bande-annonce. Les actrices Jennifer Lopez, Cardi B et Constance Wu y figurent, notamment dans des séquences de striptease. Cardi B, qui a exercé le métier de danseuse exotique avant que sa carrière de rappeuse ne décolle, envoûte ses millions de fans.

L'épouse du rappeur Offset et jeune maman de Kulture (1 an) avait confessé il y a plusieurs années justement qu'elle incitait ses clients à consommer de l'alcool et de la drogue pour leur dérober des biens.